TFF harekete geçti. Şike soruşturması resmen başladı

Kaynak: AA
TFF harekete geçti. Şike soruşturması resmen başladı
Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı sonrası çıkan iddialar sonrası TFF hamlesini yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 37. haftasında yapılan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı için soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre TFF, çeşitli iddialardan dolayı ligin 37. haftasında 0-0 beraberlikle tamamlanan karşılaşmayı incelemeye aldı.

Futbol Disiplin Talimatı'nın ilgili maddesine göre iddiaların intikal ettirileceği Etik Kurul, hazırlayacağı raporu TFF Yönetim Kuruluna iletilmek üzere TFF Başkanlığı'na sunacak. TFF Yönetim Kurulu da raporu değerlendirip gerek gördüğü takdirde disiplin yargılaması yapılması amacıyla konuyu PFDK'ye sevk edecek.

İki takım arasında dün oynanan müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi. Mücadelenin ardından Ankaraspor play-off'ta mücadele etmeyi, Nazilli Belediyespor ise ligde kalmayı garantiledi.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen müsabakada iki takımın da şut atmadan 90 dakikayı tamamlaması gündeme gelmişti.

Şike iddiaları sonrası yazılı bir açıklama yapan Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, "Bizim şike yapacak paramız yok. Bunu tüm kamuoyu biliyor. Çok cüzi miktarlara takım kurmuş bir yönetimiz. Bu algılara kimsenin itibar edeceğini düşünmüyorum. İki takımın da riske girmemesi çok normal. Maçın 19'uncu dakikasında Serhat Aslan kardeşimizin çapraz bağı koptu. Madem bu kadar şaibeli bir maçtı, benim kardeşimin neden çapraz bağı koptu?" diyerek iddiaları reddetti.

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