TFF herkesi kandırdı. Sakladıkları VAR kayıtlarını Cemal Ersen ortaya çıkardı

Ünlü spor yazarı Cemal Ersen federasyonun devrim diyerek açıkladığı VAR kayıtlarında TFF’nin bize göstermediklerini ortaya çıkardı.

İşte Cemal Ersen’in Milliyet’teki yazısı

“DEVRİM DEDİLER FİYASKOYA DÖNDÜ”



"Son dönemlerde işler o kadar kontrolden çıktı ki; yabancı hakem ve yabancı gözlemci derken kulüplerimizi de yabancı sermayeye devretmeye başladık. Önce Göztepe, sonra Başakşehir. Yakında her paydaşın yabancı bir alternatifi olacak sanırım.



Hakem tartışmaları ise Video Asistan Hakemliği (VAR) üzerinden yürütülüyor artık. Devrim dediler, fiyaskoya dönüştü. Futbol Federasyonu VAR kayıtlarını açıklayacağım dedi, La Fontaine'den masallara döndü.



Ama bir faydası oldu. TFF hakem danışmanı Hugh Dallas "gerçek" VAR konuşmalarını dinleyince çıldırmış.

Gerekçe mi? Sahadaki hakem ile Riva'da VAR'ın başındaki isim dışında, ağzı olan pozisyonlara karışmaya başlamış. Yardımcılar ve dördüncü hakem aynı anda konuşunca, ortalık Çarşamba pazarına dönmüş. Karmaşayı gören Dallas ise, "ne yapıyorsunuz?" diyerek sinir krizi geçirmiş."