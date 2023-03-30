Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dediği olacak. TFF Kulüpler Birliği'ni dinlemeyecek

Süper Lig'de gündem Kulüpler Birliği'nin son toplantısında alınacak karardı.

Dünkü toplantıda Hatayspor ile Gaziantep maçlarında alınan puanların "yok sayılması" kararı oylamaya sunuldu.

Ancak bu kritik oylamaya 11 kulübün başkan ve yöneticileri katıldı.

7 kulüp "maçlar yok sayılsın" derken 4 takım da aleyhte oy kullandı.

İŞTE OYLAMA TABLOSU

Onay verenler:

• Beşiktaş

• Kasımpaşa

• Antalyaspor

• Ankaragücü

• İstanbulspor

• Trabzonspor

• Adana Demirspor

Karşı çıkanlar:

• Galatasaray

• Fenerbahçe

• Kayserispor

• Giresunspor

Fotospor'un haberine göre çıkan bu kararın ne Kulüpler Birliği için ne de TFF nezdinde de herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

İŞTE NEDENİ

Çünkü Kulüpler Birliği'nde kararlar üye tüm kulüplerin 3'te 2'sinin çoğunluğu ile alınmalı.

TFF ancak o zaman tavsiye niteliğine karar veriyor. İcra Kurulu'nda görüşüyor. Karara bağlıyor.

* 17 Süper Lig kulübünden en az 12'sinin imzası gerekiyor.

* 11 kulüp toplantıda temsil edildi.

* 7 kulüp onayladı.

* 4 kulüp aleyhte oy kullandı.

* 6 kulüp fikir bildirmedi.

Kulüpler Birliği'nden TFF'ye gidecek tavsiye mektubunda, "puanların silinmesini isteyen kulüpler" ve "karar alındığı gibi uygulansın diyen kulüpler" başlığı altında fikirler ve beyanlar bildirilecek.



