TFF resmen açıkladı: Süper Lig'de bir devir sona erdi!

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper lig kulüplerinin formalarının arkasındaki isim ve numaraların Arial font ile yazılması zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.

Kulüplerin TFF'den onay almak kaydıyla istediği fontu kullanabileceği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Arial Font Kullanma Zorunluluğu Kaldırılmıştır

TFF Yönetim Kurulu'nun 31.07.2025 tarih ve 48 sayılı toplantısında alınan kararla Sportif Ekipman Talimatı'nda değişiklik yapılmasına karar verilmiştir.

Buna göre; forma setlerindeki numara ve isimlerde Arial font kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır. Kulüpler, okunabilir olması ve TFF'den onay alınması kaydıyla kullanmak istedikleri fontları diledikleri gibi belirleyebileceklerdir.

Ayrıca, sezon başladıktan sonra talimatta belirtilen koşulları yerine getirmek kaydıyla font değişikliği de yapılabilecektir."