TFF şaibeli maç kararını verdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TFF şaibeli maç kararını verdi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, uzun süredir tartışma konusu olan Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor arasındaki maçla ilgili kararı bugün belli oldu.

TFF'nin aldığı karara göre, hiçbir şutun atılmadığı Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçında herhangi bir şike yapılmadığı sonucuna varıldı.

Bu kararla birlikte Zonguldak Kömürspor'un küme düşürülmesine hükmedildi. Türkiye 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Zonguldak Kömürspor, TFF tarafından küme düşürüldü.

2023-2024 sezonu için Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda alınan maç sonuçları, hakem raporlarına dayanarak oluşturulan puan tabloları dikkate alınarak, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. maddesi uyarınca resmi olarak tescil edildi.

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NE OLMUŞTU?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta gerçekleşen ve golsüz beraberlikle sonuçlanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı hakkında soruşturma açmıştı.

TFF, maçın 0-0 sona ermesi ve ortaya atılan çeşitli iddialar nedeniyle 37. haftadaki bu karşılaşmayı mercek altına almıştı.

Futbol Disiplin Talimatı'na göre, iddiaların değerlendirileceği Etik Kurul, incelemeler sonucunda bir rapor hazırlayacak ve bu raporu TFF Yönetim Kurulu'na sundu.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçta, her iki takımın da gol atamadan maçı tamamlaması dikkat çekmişti.

Bu sonuçla Ankaraspor play-off'lara katılma hakkı kazanırken, Nazilli Belediyespor ligde kalma başarısını göstermişti.

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