TFF 'sakat' dedi. İsyan ederek Hakemliği bıraktı

Kaynak: Haber Merkezi
TFF 'sakat' dedi. İsyan ederek Hakemliği bıraktı
Federasyonun sakat açıklamasını yaptığı Baran Eraslan düdük asma kararı aldı.

1. Lig'de Ümraniyespor sahasında Bodrum FK’yı konuk edecek.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu’nda oynanacak karşılaşması öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı.

TFF, karşılaşmada yardımcı hakem olarak görev yapacak olan Baran Eraslan'ın sakatlandığını duyurarak yerine yeni bir hakem atanacağını söyledi.

Federasyon yaptığı açıklamada, "Trendyol 1. Lig'de 3 Şubat 2024 tarihinde oynanacak olan Ümraniyespor – Bodrum FK müsabakasının yardımcı hakeminde değişiklik yapılmıştır Dijital atama ile görevlendirilen yardımcı hakem Baran Eraslan'ın sakatlanması nedeniyle yerine Kemal Elmas atanmıştır Kamuoyuna saygıyla duyurur, hakemimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" ifadelerine yer verdi.

TFF’nin sakatlandı dediği Baran Eraslan ise yaptığı paylaşımda, "2000 yılında başlamış hakemlik hayatıma bugün itibarıyla nokta koymuş bulunmaktayım Üzerimde hakkı büyük olan başta ailem olmak üzere tüm hocalarıma, dostlarıma ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum Hak hukuk bilmeyen adaletten yoksun büyüklerime de ayrıca teşekkür ediyorum" Dedi.

1574330818693.jpg

İlgili Haberler
Galatasaray'ın penaltı beklediği Icardi pozisyonu penaltı mı? Erman Toroğlu açıkladı
Beşiktaş'tan İçişleri Bakanlığı'na sürpriz başvuru
Sakaryaspor'un galibiyet hasreti sona erdi
Sakaryaspor'un galibiyet hasreti sona erdi
Galatasaray'dan penaltı tepkisi. Pozisyon biter bitmez sosyal medyayı ayağa kaldırdılar
Galatasaray zoru nasıl kolaya çevirdi? Sedat Kaya yazdı
Trabzonspor aradığı stoperi Premier Lig'de buldu. Kesenin ağzı açıldı
Formula 1'in Türkiye'deki yayıncısı değişti
Formula 1'in Türkiye'deki yayıncısı değişti
Son Haberler
Adalet Bakanlığı da helal torpil sistemine geçti! Gündem
Adalet Bakanlığı da helal torpil sistemine geçti!
Merkez ne zaman faiz indirecek? Yazarlar
Merkez ne zaman faiz indirecek?
SGK hizmet dökümünüzü nasıl okumalısınız? Yazarlar
SGK hizmet dökümünüzü nasıl okumalısınız?
Türkiye, nasıl düze çıkar? Yazarlar
Türkiye, nasıl düze çıkar?
Ya benimsin ya kara toprağın! Yazarlar
Ya benimsin ya kara toprağın!
Şeriata karşı mıyız? Yazarlar
Şeriata karşı mıyız?