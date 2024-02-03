TFF 'sakat' dedi. İsyan ederek Hakemliği bıraktı

1. Lig'de Ümraniyespor sahasında Bodrum FK’yı konuk edecek.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu’nda oynanacak karşılaşması öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı.



TFF, karşılaşmada yardımcı hakem olarak görev yapacak olan Baran Eraslan'ın sakatlandığını duyurarak yerine yeni bir hakem atanacağını söyledi.



Federasyon yaptığı açıklamada, "Trendyol 1. Lig'de 3 Şubat 2024 tarihinde oynanacak olan Ümraniyespor – Bodrum FK müsabakasının yardımcı hakeminde değişiklik yapılmıştır Dijital atama ile görevlendirilen yardımcı hakem Baran Eraslan'ın sakatlanması nedeniyle yerine Kemal Elmas atanmıştır Kamuoyuna saygıyla duyurur, hakemimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" ifadelerine yer verdi.

TFF’nin sakatlandı dediği Baran Eraslan ise yaptığı paylaşımda, "2000 yılında başlamış hakemlik hayatıma bugün itibarıyla nokta koymuş bulunmaktayım Üzerimde hakkı büyük olan başta ailem olmak üzere tüm hocalarıma, dostlarıma ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum Hak hukuk bilmeyen adaletten yoksun büyüklerime de ayrıca teşekkür ediyorum" Dedi.