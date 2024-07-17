TFF seçimine saatler kala senaryo değişti

Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu arasında geçecek olan TFF Başkanlığı seçimler öncesi ortalık iyice karıştı.

Servet Yardımcı ve İsmail Uyanık’ın aniden çekilmesi sonrası pek çok TFF delegesi ortada kalırken Büyükekşi’nin seçilme ihtimaline karşı yaptıkları planlar ortaya çıktı.

Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Gazeteci Tahir Kum yapılan planları tüm senaryoları değiştirecek diyerek açıkladı.

Kum’un paylaşımına göre muhalif delegeler ya seçim daha başlamadan ıslak imza ile seçimi iptal ettirecek ya da Büyükekşi’nin seçilmesi halinde hemen erken seçim için imza toplayacak.

İşte Tahir Kum’un açıklaması:

"Büyükekşi mi Hacıosmanoğlu mu başkan olacak derken yarın başka bir şeyin kararı verilecek Ya seçim divana ıslak imza verilip iptal edilecek ya da Büyükekşi’ye seçimi kazandırıp yeniden olağanüstü genel kurul kararı aldırılacak.

Bir vekilimiz bir kulüp başkanımızı arıyor seçimde Büyükekşi’ye oy vermesini isteyerek “Mehmet Bey seçilip TFF’yi yeniden seçime götürecek” garantisi veriyor ki teyitli bilgi TFF en yakın zamanda olağanüstü genel kurula gidecek. Ez cümle Büyükekşi bugün var yarın yok."