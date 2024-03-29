TFF soruşturmayı tamamladı. Videoyu kimin nasıl sızdırdığını buldu

Bazı sosyal medya hesaplarınca MHK’nin 1 Mart tarihinde gerçekleştirdiği iç toplantısına dair kayıtların sızdırılmasına dair TFF’nin yapmış olduğu soruşturma tamamlandı.

Olaya ilişkin 50 kişinin ifadesine başvuran TFF kayıtlara hackerlar yoluyla kaynama yapıldığı ve görüntülerin gizlice kaydedildiği sonucuna vardı.

Görüntülerin dışarı sızmasıyla ilgili herhangi bir istifa ya da işten çıkarma ise şu an için gündemde yok.

Galatasaray-Antalyaspor maçındaki penaltı pozisyonunu değerlendiren Türkiye Futbol Federasyonu'nun Hakem Danışmanı Hugh Dallas kararın hatalı olduğunu belirtmiş ve maçın hakemi Abdülkadir Bitigen ile VAR hakemi Özgür Yankaya'dan nasıl böyle bir karar verdiklerini sormuştu.