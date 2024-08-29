TFF Tahkim Kurulu'ndan flaş Ali Koç kararı

Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, Göztepe deplasmanına çıkmıştı. 2-2 sona eren karşılaşmaya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yapılan saldırı damga vurmuştu.

Biletli taraftarlarının stada alınmaması üzerine maçın devre arasında kale arkasındaki bölüme giden Başkan Ali Koç, dönüşte saldırıya uğramıştı. Fatih Özgeç isimli kişi Ali Koç'u arkasından itip yere düşünmüştü.

Bu olaylar sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Ali Koç'a, 504 bin TL'lik para cezası gelmişti. Aynı şekilde Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan da 336 bin TL'lik cezaya çarptırılmıştı.

Başkan Ali Koç ve genel sekreter Buak Kızılhan, TFF Tahkim Kurulu'na itiraz etti. Bu itirazı değerlendiren Tahkim Kurulu, Ali Koç'a verilen 504 Bin TL'lik para cezasını 168 Bin TL'ye düşürdü. Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan'ın cezası da 336 Bin TL'den 168 Bin TL'ye düşürüldü.

Yapılan açıklama şöyle:

- Fenerbahçe Futbol A.Ş. Başkanı Yıldırım Ali Koç'un müsabakanın devre arasında ve müsabakanın durmasına sebebiyet verecek şekilde müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırı eylemi nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca verilen 504.000,00 TL para cezasının FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren indirilmesi neticesinde cezanın 168.000,00 TL para cezası şeklinde kararın düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin İdarecisi Burak Çağlan Kızılhan'ın müsabakanın devre arasında ve müsabakanın durmasına sebebiyet verecek şekilde müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırı eylemi nedeniyle FDT'nin 46. maddesi uyarınca verilen 336.000,00 TL para cezasının FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren indirilmesi neticesinde cezanın 168.000,00 TL para cezası şeklinde kararın düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.