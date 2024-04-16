TFF UEFA'ya çıkarma yaptı. Toplantının detayları ortaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) heyeti, Arnavutluk’un Başkenti Tiran’da düzenlenen UEFA Bölgesel Federasyonlar Stratejik Toplantısı'na katıldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, UEFA tarafından düzenlenen Bölgesel Federasyonlar Stratejik Toplantısı, UEFA ve üye federasyon delegelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda mevcut sezonun sona ermesinin ardından UEFA kulüp müsabakalarında uygulanmaya başlanacak olan yeni formatla ilgili detayların değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca UEFA tarafından finanse edilen dayanışma ödemelerinin yeni planlaması, hakemlik ve futboldaki yeni trendler gibi pek çok konu tartışıldı.

TFF'yi bu kritik toplantıda başkan vekili Mustafa Eröğüt, genel sekreter Taner Senseven ile dış ilişkiler ve milli takımlar idari direktörü Buğra İmamoğulları'ndan oluşan heyet temsil etti.