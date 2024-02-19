TFF VAR kayıtlarını açıklayacağı tarihi duyurdu

Aytunç Akın
TFF VAR kayıtlarını açıklayacağı tarihi duyurdu
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 26. haftasındaki VAR kayıtlarının yarın yayınlayacağını açıkladı.

Süper Lig'de VAR kayıtlarının yayınlanma dönemi resmen başlıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu, 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonlarının kayıtlarını sesli ve görüntülü olarak paylaşacağını açıklamıştı.

Ayrıca yapılan açıklamada ''On Field Review, (OFR), Sahada inceleme olarak tanımlanan yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak.'' denilmişti.

YARIN AÇIKLANACAK
Süper Lig karşılaşmalarında mücadelenin hakeminin VAR monitörüne gittiği pozisyonların görüntüsü ve konuşmaları, 20 Şubat Salı günü (yarın) saat 20.00'de TFF'nin YouTube hesabından paylaşılacak.

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