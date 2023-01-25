25 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Gözlemci zamla birlikte 55 TL harcırah alacak. TFF ücretleri açıkladı

Gözlemci zamla birlikte 55 TL harcırah alacak. TFF ücretleri açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), amatör müsabakalarda görev alacak hakem ve gözlemcilerin ücretlerinde değişikliğe gitti. Zamlı tarifeyi açıklayan TFF ücret tablosu yayınlandı.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 19:37
Takip Et

TFF zamlı tarifeyi açıkladı

Gözlemci zamla birlikte 55 TL harcırah alacak. TFF ücretleri açıkladı
+
Aa
-

Bu tablo kapsamında, gruplarına göre hakem ücretlerinde en az yüzde 29, yardımcı hakem ücretlerinde en az yüzde 22, 4. hakem ücretlerinde en az yüzde 17, gözlemci ücretlerinde en az yüzde 43 ve masa hakemi ücretlerinde de en az yüzde 44'lük artışlar sağlandı.
Tabloya göre, 1. grup hakemlerin ücret değişiklikleri şöyle:
Hakem (150 km üstü): Toplam 1210 lira, artış oranı; yüzde 45
Hakem (150 km altı): Toplam 835 lira, artış oranı; yüzde 43
Yardımcı hakem (150 km üstü): Toplam 990 lira, artış oranı; yüzde 47
Yardımcı hakem (150 km altı): Toplam 615 lira, artış oranı; yüzde 45
4. hakem (150 km üstü): Toplam 930 lira, artış oranı; yüzde 46
4. hakem (150 km altı): Toplam 555 lira, artış oranı; yüzde 44
Gözlemci (150 km üstü): Toplam 930 lira, artış oranı; yüzde 46
Gözlemci (150 km altı): Toplam 55 lira, artış oranı; yüzde 44
Yayımlanan tabloda, 2. grup görevlilerinde; yüzde 47'den yüzde 55'e kadar, 3. grup görevlilerinde; yüzde 39'dan yüzde 125'e kadar, 4. grup görevlilerinde; yüzde 39'dan yüzde 179'a kadar, 5. grup görevlilerinde; yüzde 17'den yüzde 116'ya kadar ve 6. grup görevlilerinde de yüzde 43'den yüzde 114'e kadar ücret artırımına gidildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kamyonetinde cansız halde bulunmuştu. Tüfeğin tetiğine basan köpek, sahibini öldürdü
1
﻿Kamyonetinde cansız halde bulunmuştu. Tüfeğin tetiğine basan köpek, sahibini öldürdü
﻿Kamyonetinde cansız halde bulunmuştu. Tüfeğin tetiğine basan köpek, sahibini öldürdü
﻿EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı belli oldu. Bakan Bilgin milyonların merak ettiği tarihi verdi
2
﻿EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı belli oldu. Bakan Bilgin milyonların merak ettiği tarihi verdi
﻿EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağı belli oldu. Bakan Bilgin milyonların merak ettiği tarihi verdi
﻿Önce eşarpla boğmaya çalıştı ardından boğazını keserek katletti. Denizli’de kadın cinayeti
3
﻿Önce eşarpla boğmaya çalıştı ardından boğazını keserek katletti. Denizli’de kadın cinayeti
﻿Önce eşarpla boğmaya çalıştı ardından boğazını keserek katletti. Denizli’de kadın cinayeti
﻿Ümit Erdim'den adadan döndükten sonraki ilk paylaşım
4
﻿Ümit Erdim'den adadan döndükten sonraki ilk paylaşım
﻿Ümit Erdim'den adadan döndükten sonraki ilk paylaşım
﻿Ukrayna’da üst düzey yöneticilerin istifa sebebi ortaya çıktı 'Rüşvet ve yolsuzluk'
5
﻿Ukrayna’da üst düzey yöneticilerin istifa sebebi ortaya çıktı 'Rüşvet ve yolsuzluk'
﻿Ukrayna’da üst düzey yöneticilerin istifa sebebi ortaya çıktı 'Rüşvet ve yolsuzluk'
﻿Habertürk ham görüntüleri yayınladı. Muhabir yalanlamıştı, yönlendirme olduğu ortaya çıktı
6
﻿Habertürk ham görüntüleri yayınladı. Muhabir yalanlamıştı, yönlendirme olduğu ortaya çıktı
﻿Habertürk ham görüntüleri yayınladı. Muhabir yalanlamıştı, yönlendirme olduğu ortaya çıktı
﻿ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in evinde bulundu
7
﻿ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in evinde bulundu
﻿ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in evinde bulundu
﻿Okulda yangın paniği
﻿Okulda yangın paniği
﻿Okulda yangın paniği
﻿Eşiyle yaşadığı tartışma sonrası evini yaktı
﻿Eşiyle yaşadığı tartışma sonrası evini yaktı
﻿Eşiyle yaşadığı tartışma sonrası evini yaktı
﻿Zeytinyağında yeni dönem başlıyor
﻿Zeytinyağında yeni dönem başlıyor
﻿Zeytinyağında yeni dönem başlıyor
﻿Sınırda 3'ü FETÖ mensubu 8 kişi yakalandı
﻿Sınırda 3'ü FETÖ mensubu 8 kişi yakalandı
﻿Sınırda 3'ü FETÖ mensubu 8 kişi yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.