TFF'de bahis depremi

Büyükekşi’nin seçimi kaybetmesi ile birlikte TFF’deki görevi son bulan Hamit Altıntop ve kardeşi Halil Altıntop'un, 2006 yılında, federasyon tarafından yatırılan başarı primlerini, banka hesaplarından boşalttığı iddiasıyla, yargılanan TFF’de teknik direktör asistanı olarak görev yapan Cemile Aylin Arslan ve annesi S. A. ile kuzeni Hakan Gücün hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçlaması ile soruşturma başlatılmıştı.

TOPLAM 427 BİN TL DOLANDIRILDIKLARINI İDDİA ETTİLER

2007 yılında bu iddialar nedeniyle Cemile Aylin Arslan 4 ay kadar da tutuklu kaldı. Dava dosyasına göre, Halil Altıntop’un hesabından 120 bin TL, Hamit Altıntop’un hesabından ise 307 bin TL, Cemile Aylin Arslan ile kuzeni Hakan Gücün’ün tarafından birden fazla kişinin hesaplarına gönderildi. Para gönderilen kişiler arasında kimi zaman Arslan’ın gittiği kuafördeki çalışanlar bile vardı.

"HAMİT ALTINTOP BANA İDDİA OYNATTI"

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada 35 yıla kadar hapsi cezası istemiyle yargılanan Cemile Aylin Arslan savunmasında “Hamit Altıntop bana iddia oynattı” ifadelerini kullandı. Arslan ayrıca “Bana gönderilen paralar, İddia oynamam için gönderilen paralardı. Ben de bu paralarla İddia oynadım. Bazen kazandık. Bazen kaybettik” sözlerini sarf etti. Arslan, kendisi ile Altıntop’un HTS kayıtları ile mesajlaşmalarına bakılmasını talep etti.

"İŞ İÇİN GÖRÜŞTÜK"

Daha önce verdiği bir ifadede Cemile Aylin Arslan’ı tanımadığını kaydeden Hamit Altıntop, Arslan ile yaptıkları telefon görüşmelerinin iş nedeni ile olduğunu belirtti. Altıntop, Arslan ile vatandaşlık numarası ile banka hesap bilgilerini ise paylaşmadığını söyledi. Halil Altıntop ise, “Sanıklar, adımıza tahakkuk ettirilen primleri bizim haberimiz olmadan mal edinmişler” ifadelerini kullandı.

BERAAT ETTİLER

Yapılan yargılama sonucunda S. A.’nın beraat etmesine karar verildi. Firari olan Hakan Gücen’in dosyası ile ayrıldı. Mahkeme, Cemile Aylin Arslan’ın ise beraat etmesine karar verdi. Beraat kararında, Hamit Altıntop ile Cemile Aylin Arslan arasındaki HTS kayıtları etkili oldu. Mahkeme gerekçeli kararında “Alınan beyanlar ve yapılan yüzleştirme karşısında, taraflar arasındaki HTS kayıtları incelenmiş ve alınan bilirkişi raporu ile de sanık ve Hamit Altıntop arasında iletişim kayıtlarının bulunduğu, iletişim tespit kayıtlarındaki veriler ile mesaj tespit tutanaklarındaki mesaj kayıtlarının birebir uyumlu oldukları tespit edilmiştir” ifadelerini kullandı.

YARGITAY KARARI ONADI

Yargıtay’a taşınan davada Yargıtay 2. Ceza Dairesi, beraat kararının onanmasına karar verdi. Kararda Hamit Altıntop ile Arslan arasındaki görüşme kayıtları ile para transferleri arasında uyumluluk olduğu kaydedildi.