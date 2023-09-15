TFF'de ilk görevden alma gerçekleşti. Mehmet Büyükekşi'den flaş karar

Türkiye Futbol Federasyonu'nda Kadir Kardaş Genel Sekreterlik görevinden alınıp, Dış İlişkilerden Sorumlu Danışman olarak atandı. Boşalan Genel Sekreterlik görevine ise Taner Senseven getirildi.

TFF'de ilk görevden alma gerçekleşti. Mehmet Büyükekşi'den flaş karar

Ermenistan beraberliği ve Japonya yenilgisi sonrası eleştiri oklarının hedefi haline gelen Türkiye Futbol Federasyonu’nda, genel sekreterlik görevinde değişikliği gidildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde 10 yıldır Genel Sekreterlik görevini yürüten Kadir Kardaş, karşılıklı olarak varılan anlaşma ile 15 Ekim tarihinden itibaren görevine TFF Dış İlişkilerden Sorumlu Danışman olarak devam edecektir. Bu görevi kapsamında, UEFA Pazarlama Danışma Komitesi 1inci Başkan Yardımcılığı ile UEFA Yönetişim ve Uyumluluk Komitesi üyeliği görevlerini de sürdürecektir. Kendisine bugüne kadar sürdürdüğü özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eder, yeni görevinde başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kadir Kardaş’tan boşalan genel sekreterlik görevine Taner Senseven’in getirildiği açıklandı.

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