TFF'de o isme flaş görev. Oy birliğiyle seçildi

İbrahim Hacıosmanoğlu’nun TFF Başkanı olması ile birlikte göreve gelen Tahkim Kurulu’nda yeni başkan vekili belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu Başkan Vekilliği görevine Ahmet Tüfekçi'nin getirildiği duyuruldu.

TFF’den konuya ilişkin yapılan açıklamada atamanın oy birliğiyle başkan vekilliği görevine seçildiği belirtildi.

Tahkim Kurulu'nda görev dağılımı şu şekilde oldu:

Başkan: Burhan Karaloğlu

Başkan Vekili: Ahmet Tüfekçi

Asil Üyeler: Yavuz Aksoy Abdurrahman Alp Beyaz Ali Atay Fatih Erdöl Nafiz Özgür Rifaoğlu



Yedek Üyeler: Güvenç Mehmet Uzun Muhammet Yusuf Dündar Ali Salihoğlu Esin Gürel