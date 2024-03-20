TFF'de şok eden istifa

Kaynak: Haber Merkezi
TFF'de şok eden istifa
Yaşanan skandallar sonrası Talat Papatya TFF'deki görevinden istifa etti

Türk futbolunda art arda yaşanan skandalların ardından ilk istifa bugün geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Talat Papatya görevinden istifa etti

TFF'ye istifasını gönderen ve görevini bırakan Talat Papatya'nın yanı sıra yönetimde istifaların çoğalabileceği yorumları yapılıyor.

TFF'deki bazı yöneticilerin; son dönemde yaşanan Halil Umut Meler'e yumruk atılması, İstanbulspor'un sahadan çekilmesi, Riyad'ta yaşanan kaos ve son olarak Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki şiddet olayları nedeniyle yıprandıkları ve istifa etmeye hazırlandıkları gelen haberler arasında yer alıyor.

talat-papatya-kimdir-talat-papatya-meslegi-ne-15019269-2066-amp.jpg

İlgili Haberler
Fenerbahçe Avrupa'da final şansını kaybetti
Trabzonspor Fenerbahçe derbisi iş dünyasını karıştırdı. Kimsenin aklından bile geçmiyordu ünlü CEO istifa etti
Sinan Engin Ali Koç'u uyardı. Olacakları önceden söyledi
Ali Şen'den flaş açıklama. Trabzonspor Fenerbahçe derbisinde yaşananların asıl sebebini ortaya çıkardı
Fenerbahçe'ye UEFA'dan müjde
Ali Babacan’dan Trabzonsporluları çok kızdıracak sözler: Berat Albayrak tarafından açıkça desteklendi
Erden Timur kahroldu
Erman Toroğlu'ndan ortalığı sallayacak açıklama: Şu anda hangi takımın şampiyon olacağına karar verildi
Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın istediği para belli oldu. Beşiktaş'tan flaş karar
Son Haberler
Altına taleple beraber dolandırıcılık arttı Ekonomi
Altına taleple beraber dolandırıcılık arttı
Seçime bir hafta kala Demirtaş İstanbul çağrısı yapacak iddiası. Canlı yayında açıklandı Siyaset
Seçime bir hafta kala Demirtaş İstanbul çağrısı yapacak iddiası. Canlı yayında açıklandı
16 aylık bebeğini evde bırakıp tatile gitti. Mahkeme annenin cezasını açıkladı Dünya
16 aylık bebeğini evde bırakıp tatile gitti. Mahkeme annenin cezasını açıkladı
Teravih namazında camiye bombalı saldırı. Ortalık kan gölüne döndü Gündem
Teravih namazında camiye bombalı saldırı. Ortalık kan gölüne döndü
Batan bottaki göçmenleri arama çalışması sürüyor Gündem
Batan bottaki göçmenleri arama çalışması sürüyor
3 katli binanın çatısında yangın çıktı Yerel Haberler
3 katli binanın çatısında yangın çıktı
85 yıl önce ikonik filmde giyilen terlikler 113 milyon liraya satılıyor Magazin
85 yıl önce ikonik filmde giyilen terlikler 113 milyon liraya satılıyor