TFF'de tehdit skandalı

Yarın (Perşembe) Ankara’da bulunan JW Marriott Hotel'de gerçekleşecek olan TFF Başkanlığı seçimi öncesi gündemi sarsan bir açıklama geldi.

Adaylık başvurusu eksik belge sunduğu gerekçesiyle iptal edilen kabul edilmeyen Erdal Alkış, Mehmet Büyükekşi tarafından tehdit edildiğini açıkladı.

Alkış yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"SENİ MEDYADA BİTİRECEĞİM"

“Mehmet bey bizim eskiden beri tanıdığımız birisi. Ben deprem zamanı kendi adına yapılmasını istediği çalışmaları onun adına yapmayınca ban 'seni medyada bitireceğim' dedi. Bu açıklama bir federasyon başkanının yapacağı bir şey değil. TFF’nin basın toplantısından beni tehdit etti. Bu tehditlerin sonu bitmedi, +32'li +33'lü numaralardan da geldi. Bu tehditler, mevcut sistemin işleyişiyle ilgili”

"CUMHURBAŞKANIMIZIN BÜYÜKEKŞİ'Yİ DESTEKLEDİĞİNE İNANMIYORUM"

“Türk futbolunda büyük bir açık var. Bu açıkları ortaya koyunca büyük bir kıyamet koptu. Cumhurbaşkanımızın Büyükekşi’yi desteklediğine inanmıyorum; ancak bizi tehdit eden mekanizmalar oldukça aktif”

ADAYLIĞI NEDEN REDDEDİLDİ?

“Genel Sekreter ile görüşmeye gittiğimde, dilekçemiz hazır masasında duruyordu. Bu, planlı bir süreçti”

"ZORLA OY VERİYORLAR"

"Bugün mevcut yönetime oy verenler dahi, birçoğu zorla oy veriyorlar. Bunlarda mevcut federasyonu istemiyorlardı"

YARDIMCI VE UYANIK'TA ÇEKİLMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta da TFF Başkan adaylarından Servet Yardımcı ve İsmail Uyanık şantajlara maruz kaldıklarını söyleyerek adaylıktan çekilmişti.