TFF'de toplu istifa. Tarihi belli

Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin beklediği Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevk kararları açıklandı.

Bu süreçte, kulüplerin ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında yaşananlarla ilgili çeşitli iddialar gündeme geldi.

Galatasaray CEO'su Erden Timur'un, "Sevklerin sayısının azaltılmaya çalışıldığı" yönündeki ifadeleri, Fenerbahçe'nin TFF ile cezalar konusunda pazarlık yaptığına dair iddiaları güçlendirdi.

Bu tartışmalar sürerken Fotospor'un haberine göre, TFF Hukuk Müşavirliği'nde önemli gelişmeler olduğu ve bazı hukukçuların istifa etmeyi düşündüğü, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ise bu durumu önlemek için çaba sarf ettiği iddia ediliyor.

TOPLU İSTİFA FEC SONRASI

Hukuk Müşavirliği'nden olası bir toplu istifanın, FIFA Acil Durum Komitesi'nin (FEC) soruşturmasının tamamlanmasının ardından gelmesi, TFF'nin imajına zarar verebileceği belirtiliyor.

Ayrıca, hukuk müşavirliğindeki avukatların, işlerine müdahale edildiği ve gizli bilgilerin dışarı sızdırıldığı konusunda şikayetçi oldukları söyleniyor.