TFF'den Bursaspor taraftarına müjde

TFF 3. Lig’in başlamasına artık bir haftadan az bir zaman kalırken federasyondan beklenen haber geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ikinci haftada hangi maçların şifresiz yayınlanacağını duyurdu.
TFF 15 Eylül Pazar günü saat 19.00’da Bursaspor ile Tokat Belediye Plevne Spor arasındaki mücadelenin TFF’nin Youtube kanalı üzerinden şifresiz yayınlanmasına karar verdi.
TFF’nin bu kararı Bursaspor taraftarlarını havalara uçururken yönetimin ligin ilk haftasında oynanacak olan Düzcespor maçını şifresiz olarak yayınlatmak için temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.
3. Lig'de şifresiz yayınlanacak maçlar şu şekilde:
TFF 3. Lig 1. Grup
19.00 Bursaspor - Tokat Belediye Plevne Spor
TFF 3. Lig 2. Grup
15.30 Onuksports Kelkit Hürriyet Spor Kulübü - Etimesgut Belediyespor
TFF 3. Lig 3. Grup
19.00 Karabük İdmanyurdu Spor - Osmaniyespor Futbol Kulübü
TFF 3. Lig 4. Grup
16.00 Polatlı 1926 Spor Kulübü - Turgutluspo