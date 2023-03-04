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TFF'den Disiplin Talimatı değişikliği hakkında açıklama. Yalanlama geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Futbol Disiplin Talimatı'nda yapılan değişiklik kararıyla ilgili açıklama yaptı.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 13:37
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TFF'den Disiplin Talimatı açıklaması

TFF'den Disiplin Talimatı değişikliği hakkında açıklama. Yalanlama geldi
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TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol Disiplin Talimatı'nda yapılan değişiklik ile ilgili bazı basın yayın organlarında bir kulübe ayrıcalık tanındığı ile ilgili haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu talimat değişikliği bir kulübün değil, Kulüpler Birliği Vakfı'nın 2 Mart 2023 tarihinde yaptığı yazılı başvurusu üzerine değerlendirilmiş ve kabul edilmiştir.

Kamuoyunu yanlış yönlendirme maksadıyla yapılan bu haberlerle ilgili hukuki hakkımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyunun bilgilerine sunarız."

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