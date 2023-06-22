TFF'den flaş açıklama

Tek aday olarak girdiği seçimde yeniden başkan seçilen MehMet Büyükekşi en çok merak edilen Milli Takım konusunu açıkladı.

Büyükekşi, Milli Takım için, "Milli Takım'ın hedefi şu anda Avrupa Şampiyonası ama 2002'de, 2008'deki çeyrek finaller, yarı finaller oynama hedefinin olması lazım. Ama bunu bir sefer yapmak istemiyoruz. Sürdürülebilir bir başarı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Büyükekşi, bu sözlerinin ardından Stefan Kuntz ile ayrılık iddialarının hatırlatılması ve, "A Mili Takım'da yeni dönemde bir güçlendirme ya da değişim beklenebilir mi?" sorusu üzerine, "Onu daha sonra konuşuruz. Seçim daha yeni bitti. İnşallah en doğrusu neyse onu yapmak için elimizden geleni yapacağız. 2028 ve 2032 adaylık müraacatı var, 10 Ekim'de sonuçlanacak. En önemli konularımızdan birisi de bu" dedi.