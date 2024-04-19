TFF’den flaş karar. Pazar günkü maç salıya alındı

Kaynak: İHA
TFF’den flaş karar. Pazar günkü maç salıya alındı
Merakla beklenen TFF 2. Lig'deki Diyarbakır Bursaspor maçına TFF müdahale etti.

Bursaspor Kulübü, 28 Nisan Pazar günü oynanması gereken Diyarbekirspor maçının güvenlik sebebiyle 30 Nisan Salı günü saat 13.00’de oynanacağını açıkladı.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu Maç Planlama Müdürlüğü’nden kulübümüze gönderilen resmi yazıyla birlikte; 28 Nisan 2024 Pazar günü saat 15.00’de Diyarbakır Stadyumu’nda oynanması planlanan Diyarbekirspor karşılaşmamız, güvenlik önlemleri sebebiyle 30 Nisan 2024 Salı günü saat 13.00’de Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacaktır.


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