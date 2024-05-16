TFF'den görülmemiş derbi kararı

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda dev maçta Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Süper Lig'in 37. haftasında pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yaptığı açıklamaya göre Kardeşler'in yardımcı hakemleri Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay olurken, dördüncü hakem olarak Direnç Tonusluoğlu görev alacak.

24 Aralık 2023'te oynanan sezonun ilk yarısındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisini de Arda Kardeşler yönetmişti.

MANUEL ATAMA

TFF tarafından yapılan bir diğer açıklamada, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev yapacak hakem ve yardımcılarının manuel bir atama ile belirlendiği bildirildi.

TFF'den yapılack açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Trendyol Süper Lig'in 37. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir.

19.05.2024 Pazar günü oynanacak olan Galatasaray A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. müsabakasının hakem ve yardımcıları ise manuel olarak atanmıştır.