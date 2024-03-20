TFF'den istifa etmişti. Nedeni belli oldu

Türk futbolunda art arda yaşanan skandalların ardından ilk istifa bugün gelmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Talat Papatya görevinden istifa etmişti.

Talat Papatya neden görevden ayrıldığına yönelik bir açıklama yaptı.

İstifa eden Papatya'nın açıklaması şöyle:

"Haziran 2022'den beri büyük bir gurur ve özveri ile yürüttüğüm 1. Lig'den Sorumlu TFF YK üyeliğinden ve oluşturduğumuz Fair Play ile diğer tüm alt komitelerden 14 Mart 2024 itibarıyla istifa etmiş bulunuyorum. Genel ve sorumluluk alanımdaki işleyişlerdeki aksaklıkların giderilememesi ve çözümün bir parçası olamamamdan dolayı bu kararı almış bulunuyorum. Görev sürecim boyunca bulunduğum tüm komitelerdeki üyelerimize, her zaman çok fedakarca çalışan TFF personeline, lig ayırmaksızın tüm kulüp Başkan, yönetici ve profesyonellerine teşekkür eder, Sayın Başkan Mehmet Büyükekşi ve TFF YK arkadaşlarıma görevlerinde başarılar dilerim."

Mehmet Büyükekşi’nin bir önceki başkanlığında yönetim kurulunda bulunan Papatya, Göztepe Kulübü Başkanvekilliği de yapmıştı.