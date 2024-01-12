TFF'den şehitlerimiz anısına saygı duruşu kararı

Pence-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonrası 5 askerimiz şehit olurken 8 askerimiz yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

Gelen kara haber sonrası bir taziye mesajı yayınlayan TFF, “Pençe-Kilit Harekâtı operasyon bölgesinde hain terör örgütü mensuplarıyla yaşanan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Şehitlerimiz anısına bu hafta oynanacak maçlarda saygı duruşunda bulunulacağını duyuruan TFF, “Aziz şehitlerimiz anısına 13, 14 ve 15 Ocak tarihlerinde oynanacak tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Kulüplerimiz siyah kol bandıyla sahaya çıkacak” dedi.