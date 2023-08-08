TFF'nin Ali Koç planını Selim Soydan açıkladı. Flaş iddia

Ali Koç, Jorge Jesus ve Arda Güler ile ilgili konuşan Selim Soydan'ın açıklamaları şu şekilde;

''TFF ALİ KOÇ'U SUSTURMA POLİTİKASI UYGULUYOR''

''1959 öncesi kazanılan şampiyonluklar kazanıldı mı kazanılmadı mı? Önce buna bakacaksınız. Lig olduğuna göre ve Beşiktaş takımı da oradan 2 şampiyonluk almış ise demek ki kazanılan şampiyonluklar var. Bence TFF, Ali Koç’u susturma politikası uyguluyor! Kurul kuruyorum inceleyecekler diyerek oyalıyor. Eğer gerçekçiler ise; hukukçularından oluşan kurulu kurarsın,toplantılar yapar ve medya ile paylaşırsın ve kısa zamanda kararı netleştirirsin. Ben, bu konuda TFF’nin iyi niyetli davrandığını düşünmüyorum.''

“JESUS FENERBAHÇE’NİN ŞAMPİYONLUĞUNU ÇALDI”

''Jesus seçimi çok büyük bir hataydı. Fenerbahçe’ye geldiği günden itibaren hep gideceğinin sinyallerini verdi, kendini pazarlayıp durdu ve hiç bir fayda sağlamadı. 3’lü savunmada direnip Fenerbahçe’ye kötülük yaptı, Arda gibi bir değerin kıymetini bilemedi oynatınca da zaten utandı. İddia ediyorum; eğer Başkan ve taraftarın baskısı ile değil de,Arda Güler’i zamanında kendi isteğiyle 11’de oynatmaya başlasaydı şampiyon Galatasaray değil kesinlikle Fenerbahçe olurdu.''

“ARDA BİR SENE DAHA FENERBAHÇE’DE KALMAYARAK HATA YAPTI”

''Sakatlık elbette futbolun bir parçası. Real Madrid gibi bir dev kulüpte onu hemen izlemeyi hayal ediyorduk, durumuna üzüldük. Ancak Arda Güler 1 sene daha Fenerbahçe’de kalmalıydı çünkü bu durum onun için de harika olacaktı daha fazlasını verip tecrübelenecekti . Kalitesi ortada zaten ‘ben futbolcuyum’ diye bağırıyor adeta Allah vergisi bir yeteneğe sahip yolu açık olsun.''