TFF'nin kararı Fenerbahçe'ye yaradı

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda yabancı kuralını 8 artı 3 olarak açıkladı.

Sarı lacivertliler, yabancı kontenjanı ve yerli kalitesi anlamında rakiplerine göre en avantajlı konuma geldi.

Fenerbahçe’nin kadrosunda A Milli olan ya da A Milli Takım’a aday 10 oyuncu bulunuyor.

Altay Bayındır, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Samet Akaydın, İsmail Yüksek, Mert Hakan, Serdar Aziz, Emre Mor ve İrfan Can Eğribayat sarı lacivertlilerde ön plana çıkan yerli isimler.

Genç oyuncular Bora Aydınlık ve Emre Demir'in, önümüzdeki sezon sarı lacivertli takımdaki rotasyona girmesi bekleniyor.

Ayrıca mevcut kadroda yer alan Nazım Sangare ve Serdar Dursun'la yolların ayrılma ihtimali bulunurken, Fenerbahçe yönetiminin yerli isimlerle kadroyu güçlendirmeye devam etmek istediği de öğrenildi. (TRT Spor)