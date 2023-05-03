TFF'nin kararı İrfan Can'a yaradı

Sivasspor maçında 2 maç ceza alan Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci değişen talimatname kapsamında bu akşam kupa maçında görev alabilecek.

TFF'nin kararı İrfan Can'a yaradı

Editör: Fatma Demirkaya

İrfan Can Kahveci'nin, ligde gördüğü kırmızı kart sebebiyle kupada Demir Grup Sivasspor’a karşı forma giyip giyemeyeceği merak ediliyordu.

Mart ayında değişen talimatnameye göre direkt kırmızı kart gören oyuncular 4 maçın altında bir ceza alırsa cezasını kart gördüğü organizasyonda çekecek.

Bu kapsamda, 2 maç ceza alan İrfan Can Kahveci, ligdeki Bitexen Giresunspor ve Trabzonspor maçlarında sahada yer alamayacak.

Başkan Ali Koç’un özel uçağıyla gece Sivas’a giden milli futbolcu, görev verilmesi halinde bu akşam forma giyebilecek.

Öne Çıkanlar
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Tiny House nedir? Tiny House özellikleri neler?
Türkçülüğü kabul etmeyen ne Atatürkçü ne de Kemalist’im diyemez!
Türkçülüğü kabul etmeyen ne Atatürkçü ne de Kemalist’im diyemez!
Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kedilere zararlı bitkiler neler? Kedi olan evlerde hangi bitkilerin bulundurulmaması gerekiyor?
Kedilere zararlı bitkiler neler? Kedi olan evlerde hangi bitkilerin bulundurulmaması gerekiyor?
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS sonuçlarına nereden bakılır?
Son Haberler
ABD'nin en iyi kardiyoloğu 'by-pass' dedi. Türk hekim böyle tedavi etti Sağlık
ABD'nin en iyi kardiyoloğu 'by-pass' dedi. Türk hekim böyle tedavi etti
Konya'daki kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti Güncel
Konya'daki kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti
İran'dan getirilen 1,5 milyon liralık saç ele geçirildi Güncel
İran'dan getirilen 1,5 milyon liralık saç ele geçirildi
'Rahmetli de çok iyi bir insan değildi' deyince öldürüldü Güncel
'Rahmetli de çok iyi bir insan değildi' deyince öldürüldü
Kızına cinsel istismar sanığı babaya 47 yıl hapis istemi Güncel
Kızına cinsel istismar sanığı babaya 47 yıl hapis istemi
Akit binasındaki skandal ortaya çıktı: Yangına sebep olan kiracı imalathane ruhsatsız çalışıyormuş Güncel
Akit binasındaki skandal ortaya çıktı: Yangına sebep olan kiracı imalathane ruhsatsız çalışıyormuş
Antalya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı Güncel
Antalya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı