TFF'nin kararı İrfan Can'a yaradı

Editör: Fatma Demirkaya
İrfan Can Kahveci'nin, ligde gördüğü kırmızı kart sebebiyle kupada Demir Grup Sivasspor’a karşı forma giyip giyemeyeceği merak ediliyordu.
Mart ayında değişen talimatnameye göre direkt kırmızı kart gören oyuncular 4 maçın altında bir ceza alırsa cezasını kart gördüğü organizasyonda çekecek.
Bu kapsamda, 2 maç ceza alan İrfan Can Kahveci, ligdeki Bitexen Giresunspor ve Trabzonspor maçlarında sahada yer alamayacak.
Başkan Ali Koç’un özel uçağıyla gece Sivas’a giden milli futbolcu, görev verilmesi halinde bu akşam forma giyebilecek.