Mehmet Demirkol TFF'yi köşeye sıkıştırdı. Bursa-Amed ve Kayseri Fenerbahçe maçlarını sordu

TFF 2. Lig'de Bursaspor ile Amed Sportif karşı karşıya geldi. Bursaspor, mücadeleyi 2-1 kazandı.

Oynanan bu karşılaşma gündeme oturdu. Bursa'da açılan 'Beyaz Toros' ve 'Yeşil' pankartları siyaset dünyasında büyük tartışma yarattı.

MEHMET DEMİRKOL'DAN TFF'YE SORULAR

Mehmet Demirkol, Amedspor-Bursaspor maçında yaşanan olayların ardından Socrates YouTube kanalında TFF'ye kritik sorular sordu.

Demirkol'un Fenerbahçe taraftarına uygulanan yasak ve Başkan Ali Koç'un açıklamalarıyla ilgili yaptığı yorumlar dikkat çekti.

Demirkol'un açıklamalarında birkaçı şu şekilde;

"TFF'YE SORUYORUM!"

"Buradan TFF yetkililerine 2 sorum olacak? Birincisi sezon başında Amed yönetimi, 'Bursaspor ile Amedspor'un aynı grupta olmaları riskli, başka gruplarda olsun' diye TFF'ye başvuruda bulundu mu?

"SEYİRCİSİZ OYNANSIN TALEBİ OLDU MU?"

"Aynı grupta yer aldıktan sonra, her iki takımda maçların seyircisiz oynanmasını talep etti mi? Talep ettiyse neden seyircili oynattınız?"

"BURSA'DA OLAY ÇIKMA İHTİMALİ KAYSERİ'DEN DAHA MI AZDI?"

"Kayseri Stadyumu'na Fenerbahçe taraftarı alınmadı. Peki Bursa'da olay çıkma ihtimali Kayseri'den daha mı azdı?"

"ALİ KOÇ'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Başkan Ali Koç'a teşekkür ediyorum konuşmalarından dolayı. Kayserispor başkanını arıyor, Kayserispor Başkanı, nedenini biliyor ama 'Sorma' diyor..."

"SİYASET FUTBOLA KARIŞMASIN, ÖYLE Mİ?"

"Siyaset futbola karışmasın, öyle mi? Hak etmiyoruz bunları, gençlerimiz bunları hiç hak etmiyor... Yazık!"