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TGC Basın Müzesi'ne Orhan Duru'nun tablosu asıldı

TGC Basın Müzesi'nin Portreler Salonu'nda gazeteci-yazar Orhan Duru'nun yağlı boya tablosu 75. tablo olarak yer aldı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 17:25
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TGC Basın Müzesi'ne Orhan Duru'nun tablosu asıldı

TGC Basın Müzesi'ne Orhan Duru'nun tablosu asıldı
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Törene TGC Başkanı Turgay Olcayto, Yönetim Kurulu üyeleri, Orhan Duru'nun eşi Sezer Duru, Ressam Faruk Kutlu ve TGC üyeleri katıldı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), basına hizmet veren gazeteci ve yazarların yağlı boya portrelerini yaptırarak Çemberlitaş'taki Basın Müzesi'nin içeriğini zenginleştirmeyi sürdürüyor. 1988 yılında TGC'nin bağışlarla onarımını yaptırdığı binada hizmet veren Müzenin gazetecilik tarihine emeği geçmiş ve iz bırakmış gazetecilerin tablolarından oluşan Portreler Salonu'na 75. tablo olarak Orhan Duru'nun tablosu eklendi.

Tablo Ressam Faruk Kutlu tarafından yapıldı. Törene TGC Başkanı Turgay Olcayto, Genel Sekreter Sibel Güneş, Genel Sekreter Yardımcısı Niyazi Dalyancı, Denetim Kurulu Başkanı Mustafa Bakacak, Orhan Duru'nun eşi TGC üyesi Sezer Duru, Ressam Faruk Kutlu, Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Nazan Ölçer, TGC Müdürü Cem Çapanoğlu, Müze Müdürü Saadet Altay, Müze Müdür Yardımcısı Nedim Kavuk ile TGC üyeleri katıldı. TGC üyesi ve Orhan Duru'nun eşi Sezer Duru törende yaptığı konuşmada "Bu tabloyu yapan sanatçı Faruk Kutlu'ya da çok teşekkür ediyorum. Sanat tabii ki Orhan Duru'nun ve benim yaşamımda çok önemli bir rol oynadı. Ben Orhan'ı gazetecilikten çok iyi bir yazar olarak sevmişimdir. Çünkü o Türkçeye üslubuyla gerçekten çok büyük yenilikler getirmiştir. Yapı Kredi Yayınları bütün eserlerini yeniden basacak. Benim için yazar Orhan Duru her zaman çok önde gelmiştir. Tekrar hepinize teşekkür ederim." dedi.

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