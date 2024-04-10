TGC Kınalıada Japonya'ya yolcu edildi. En yeni Türk korveti

TCG KINALIADA (F-514) Korveti, “Türkiye ile Japonya Arasındaki İlişkilerin Tesisi’nin 100’üncü Yıl Dönümü” ve “ERTUĞRUL Firkateyni’nin Japonya Seyri’nin 134’üncü Yıl Dönümü” kapsamında, bugün Japonya’ya yolcu edildi. TCG KINALIADA korvetini 4.5 ay sürecek göreve uğurlamak amacıyla bugün saat 14.00’da Foça Deniz Üs Komutanlığı-Foça/İzmir’de resmi tören düzenlendi.

Gemi; Türk Deniz Kuvvetlerinin görünürlüğünü artırmak, millî platformları tanıtmak ve liman ziyareti icra edilecek ülkeler ile ikili ilişkileri geliştirmek maksadıyla 8 Nisan-19 Ağustos 2024 tarihleri arasında liman ziyaretleri gerçekleştirecek.

Bu ziyaretler kapsamında TCG KINALIADA (F-514); Ziyaret edilecek ülkelerin Deniz Kuvvetleri unsurlarıyla eğitimler gerçekleştirecek, Ziyaret edilecek ülkelerde bulunan Türk Şehitliklerinde anma töreni düzenleyecek, ERTUĞRUL Fırkateyni’nin Japonya Seyri’nin 134’üncü yıl etkinlikleri kapsamında Japonya’da tören icra edecek, Deniz haydutluğu ile mücadele kapsamında CTF-151’e destek sağlayacak.



EN MODERN TÜRK KORVETİ

MİLGEM Projesi kapsamında milli ve yerli imkanlarla inşa edilen TCG KINALIADA (F-514) Korveti, MİLGEM ADA Sınıfı Korvet Projesi’nin son gemisi olma özelliğine sahip. 2019 yılında envantere giren KINALIADA, Türk Donanması’nın en modern korvet tipi savaş gemisi olma özelliğine sahip.

KINALIADA’dan sonra ise MİLGEM Projesi, 8 adet İSTİF Sınıfı Firkateynin inşasıyla devam ediyor. İlk MİLGEM İSTİF Sınıfı Firkateyn TCG İSTANBUL (F-515), kısa süre önce Türk Deniz Kuvvetleri envanterine girdi. Öte yandan Türkiye, Pakistan’a 4 adet ve Ukrayna’ya ise 2 adet MİLGEM ADA Sınıfı Korvet ihraç etti.

Pakistan’ın ilk MİLGEM ADA Sınıfı Korveti olan PNS BABUR (F-280), kısa süre önce Pakistan Donanması’na teslim edildi.