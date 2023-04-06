TGC öldürülen 67 gazeteciyi andı

Editör: Gülsüm Acıyan

TGC, öldürülen 67 gazeteciyi, ilk basın şehidi Hasan Fehmi Efendi’nin mezarı başında andı. TGC Başkanı Turgay Olcayto, seçimden hemen sonra faili meçhul gazeteci cinayetleri için Meclis’te araştırma komisyonu kurulması için çağrı yaptı.

Gazetecilik mesleğinin verdiği ilk kayıp olan Hasan Fehmi Efendi’nin 6 Nisan 1909’da Galata Köprüsü’nde öldürülmesinden bu yana 114 yıl geçti. Bu süreç içinde 67 gazeteci kurşunlara, bombalara hedef olarak yaşamını yitirdi.

Bu yıl da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti “Öldürülen Gazeteciler Günü’nde ilk basın şehidi Serbesti Gazetesi’nin Başyazarı Hasan Fehmi Efendi’nin Çemberlitaş Divanyolu’nda bulunan II. Mahmut Türbesi’ndeki mezarı başında anma töreni düzenledi.

TURGAY OLCAYTO: GAZETECİ İKTİDARLAR İÇİN EN KORKULAN MESLEK GRUBUDUR

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto mezar başında ve Basın Müzesi’nde yaptığı toplantıda şunları söyledi:

“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti her 6 Nisan'da Hasan Fehmi Bey'in mezarı başında bir tören yapıyor. Öldürülen gazeteciler sözü zaten soğuk bir söz. Gazeteci niye öldürülür? Çünkü gazeteci iktidarlar için en korkulu meslek grubudur. Neden korkulur? Çünkü gazeteciler eleştirel haber yapar, iktidarları eleştirir, araştırmacı habercilik yapar. Dolayısıyla iktidarın bilinmesini istemediği bir takım şeyleri ortaya çıkarır. Bunu da halkla paylaşır. Bu nedenle sevilmez.

Türkiye'de değil tabii tüm dünyada da böyle. Türkiye'de 1908 yılında II. Meşrutiyet ilan edilir. II. Meşrutiyet ilan edilince göreceli bir özgürlük yaşanır. Bu özgürlük içinde her şey demokrasiye dönüş gibi görünürse de hemen bir yıl sonra 1909'da Hasan Fehmi Bey o zamanın iktidarını, yani İttihat Terakki’yi eleştirdiği bir yazısı yüzünden bir asker tarafından Galata Köprüsü üzerinde vurulur. ‘İlk gazeteci cinayeti’ diye aldığımız çizgidir bu. Hasan Fehmi Efendi'den sonra günümüze kadar 67 gazeteci öldürüldü. 67 gazetecinin pek çoğunun dosyası halen faili meçhul olarak biliniyor. Bazılarının tetikçisi var, üzerindeki sis perdesi hiç kalkmadı. Abdi İpekçi’nin ki öyle. Hrant Dink’in hala devam eden bir davası var biliyorsunuz. Neden öldürüldü hala sorgulanamıyor. Her mesleğin zorlukları vardır. Gazetecilik gerçekten çok zor bir meslek. Gazeteciliği hakkıyla yapabilen arkadaşlar bizleri gururlandıran arkadaşlar. Gazetecilik onurlu bir meslek doğru yapıldığında halkın gerçekleri öğrenmesine yardımcı oluyor. Ancak Türkiye yine basın özgürlüğünde alt sıralarda. Türkiye’nin gerçek demokrasiye kavuşması için seçim olur olmaz faili meçhul gazeteci cinayetlerinin aydınlatılması için TBMM’de araştırma komisyonu kurulması için çağrı yapıyoruz.”

SİBEL GÜNEŞ: GAZETECİLERİN GÖREVLERİNİ YAPTIKLARI ZAMAN GERÇEK DEMOKRASİYE KAVUŞABİLİRİZ

TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş ise gazetecilerin sorunlarının Hasan Fehmi Efendi'nin 5 Nisan 1909'da Galata Köprüsü'nde öldürülmesinden bu yana fazla değişmediğine işaret ederek, “Bu süreç içerisinde 67 meslektaşımız kurşunlara bombalara hedef olarak öldürüldü. En son öldürülen meslektaşımız Kocaeli'nde Güngör Arslan isimli meslektaşımızdı. Yazdığı yazılar nedeniyle öldürüldü. Gerçeğin peşinde olan gazeteciler, sürekli hedef seçiliyor. TGC Basın Müzesi öldürülen meslektaşlarımızın unutulmaması için büyük önem taşıyor. İletişim fakültesi öğrencileri ve meslektaşlarımız tarafından düzenli ziyaret ediliyor. Cezaevlerinde ise sadece gazetecilik yaptıkları için 43 meslektaşımız bulunuyor. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün önündeki engeller kalktığında, gazeteciler görevini yaptığında ancak gerçek demokrasiye kavuşabiliriz” diye konuştu.

Anmadan sonra Basın Müzesi’nde Öldürülen Gazeteciler Galerisi ziyaret edildi. Anmaya ve toplantıya; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Balotaj Kurulu Üyesi Haşmet Yavuz, Kültür Sanat Komisyonu Üyesi Erol Aktı, Gazeteciler Sosyal Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Kani Atmaca, Gazeteciler Sosyal Dayanışma Vakfı Denetim Kurulu Üyesi Şekip Gümüşkanatlı, Kemal Kazaz, TGC Üyeleri Hulusi Yavaşlar, Demir Feyizoğlu, TGC İdare Müdürü Cem Çapanoğlu, TGC Basın Müzesi Müdürü Saadet Altay ve Müdür Yardımcısı Nedim Kavuk katıldı.