The Rise of a Warrior Hunter, United Airlines'de gösterilecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
The Rise of a Warrior Hunter, United Airlines'de gösterilecek

Ganalı yönetmen Mark Cofie Jr.’ın övgü toplayan filmi Detor: The Rise of a Warrior Hunter, uluslararası başarısını sürdürerek 1 Kasım’dan itibaren United Airlines uçuşlarında gösterilmeye başlandı. Film, Gana’nın kültürel mirasını etkileyici bir anlatımla beyaz perdeye taşıyor.

Ganalı yönetmen Mark Cofie Jr.’ın büyük beğeni toplayan filmi The Rise of a Warrior Hunter, uluslararası arenada elde ettiği başarının ardından şimdi de United Airlines uçuşlarında izleyiciyle buluşuyor. Mart ayında gösterime giren ve eleştirmenlerden tam not alan film, Gana’nın öne çıkan yapımlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Yönetmen Mark Cofie Jr., filmin başarısını sıkı çalışma ve güçlü bir ekiple gerçekleştirdiğini belirtti. "Detor’un bu seviyeye gelmesi mutluluk verici," diyen Cofie Jr., "Doğru ekiple çalışmak başarıyı getirir. Bu projeye büyük emek verdik ve ekibime, oyunculara ve teknik ekibe özverili katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Film, Ewe halk hikayelerini anlatırken Detor’un epik yolculuğunu ve göç hikayesini izleyiciye aktarıyor. United Airlines yolcuları, bu kültürel zenginliği uçuş sırasında keşfetme fırsatı bulacak.

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