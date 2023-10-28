The Walking Dead yıldızı Erik Jensen'dan kötü haber. Kansere yakalandı

1,5 yıl önce beyin anevrizmasından kurtulan The Walking Dead ve Mr. Robot oyuncusu Erik Jensen'in 4. evre kolorektal kanser olduğu belirtildi.

Jensen'in kanserinin karaciğerine metastaz yaptığı ancak oyuncunun güçlü olduğu ve tedavisi süresinde de çalışmalarına devam ettiği söylendi.

Doktorlar, Jensen'in vücudundaki tümörleri iki ameliyatla çıkarabileceğini ya da küçültebileceğini düşünse de tedavi maliyetinin çok yüksek olması nedeniyle Jensen'in ailesi bir yardım kampanyası başlattı.

Önce anevrizma, daha sonra kanser ve Hollywood'daki grevler nedeniyle mali sorunlar yaşadığı kaydedilen Jensen'in tedavisini sürdürebilmesi için gereken 300 bin dolardan şimdiye kadar 90 bin doları toplandı.

The Walking Dead'in baş yapmıcısı Scott Gimple, Jensen'in bağış sayfasının linkini yayınlayarak "Yardıma ihtiyacı var. Kanser teşhisi konuldu" notunu düştü.

Jessica Blank ile evli olan Jensen'in 13 yaşında bir kızı bulunuyor.