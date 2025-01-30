Thodex kurucusu Fatih Özer'e tahliye kararı!

Kripto para borsası Thodex üzerinden yüz binlerce kişiyi dolandıran ve hakkında 11 bin yıl hapis cezası istenen Fatih Özer'le ilgili yeni bir karar verildi. Özer hakkında örgüt suçundan tahliye kararı verilirken, dolandırıcılık suçundan tutukluluğunun devamına karar verildi.

30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanıp 20 Nisan 2023'te Türkiye'ye getirilen Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklanmıştı.