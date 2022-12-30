30 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Son dakika... Thodex vurguncusu Özer'in iadesi onandı

Son dakika... Thodex vurguncusu Özer'in iadesi onandı

İHA'nın geçtiği son dakika haberine göre, kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in 17 Kasım'da verilen Türkiye’ye iade edilme kararı, bugün Durres Temyiz Mahkemesi tarafından onandı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 14:17
Takip Et

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in iadesi onandı

Son dakika... Thodex vurguncusu Özer'in iadesi onandı
+
Aa
-

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade kararının görüşüldüğü duruşmada karar çıktı. 

Özer'in iade kararını Dıraç Temyiz Mahkemesi de uygun buldu. İlerleyen günlerde Özer Türkiye'ye getirilecek.

Özer’in Arnavutluk yargıtayına itiraz hakkı bulunuyor. Ancak Arnavutluk Adalet Bakanı iadesine olumlu görüş bildirdiği için yüksek ihtimal bu yargı süreci işlemeyecek.

KAÇIŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
Faruk Fatih Özer’in, 20 Nisan 2021 günü İstanbul Havalimanı’ndan Arnavutluk’a kaçış görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Faruk Fatih Özer’in, 20 Nisan Salı günü saat 17.15’te 34 DFC 567 plakalı siyah renkli otomobil ile İstanbul havalimanına geldiği ve 3 numaralı kapı karşısında bulunan otopark girişinde aracını valeye teslim ettiği görülüyor. Özer, arka koltuktaki sırt çantasını alarak 3 numaralı kapıdan 17.21’de terminale giriyor. Saat 17.46’da ise M-18 numaralı bilet kontuarında check-in işlemini yapan Özer, dış hatlar gidiş terminalinde saat 17.57’de 32 numaralı pasaport kontuarından çıkış işlemlerini yaptırıyor. Faruk Fatih Özer, arındırılmış alanda bir süre dolaştıktan sonra saat 19.25’te C-4 uçuş kapısından işlem yaparak Arnavutluk’un başkenti Tiran’a gidecek olan uçağa biniyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

1950
30.12.2022 15:35
Niye gelmesinler, hapishanenin kral dairesinde kalacak, burada hizmette sınır yoktur, parasını kaptıranlar, nasıl kaptırdıysanız öyle geri alın, Okey !!!  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Z kuşağı kararını verdi
1
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
2
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
3
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
4
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
﻿SGK'dan kritik EYT açıklaması. Mümkün değil
5
﻿SGK'dan kritik EYT açıklaması. Mümkün değil
﻿SGK'dan kritik EYT açıklaması. Mümkün değil
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
6
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
7
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
﻿Fransa ve Almanya'da ilaç kıtlığı. 3 Bin ilaçta sıkıntı yaşanıyor
﻿Fransa ve Almanya'da ilaç kıtlığı. 3 Bin ilaçta sıkıntı yaşanıyor
﻿Fransa ve Almanya'da ilaç kıtlığı. 3 Bin ilaçta sıkıntı yaşanıyor
﻿NBA'den 11 oyuncuya ceza
﻿NBA'den 11 oyuncuya ceza
﻿NBA'den 11 oyuncuya ceza
﻿Köyü esrar tarlasına çevirdi
﻿Köyü esrar tarlasına çevirdi
﻿Köyü esrar tarlasına çevirdi
﻿Altılı Masa seçim beyannamesi için toplanacak
﻿Altılı Masa seçim beyannamesi için toplanacak
﻿Altılı Masa seçim beyannamesi için toplanacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.