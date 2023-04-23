Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ifadesi ortaya çıktı

Thodex üzerinden dolandırıcılık yapan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in ifadesi ortaya çıktı

Editör: Murat ÖZTÜRK

Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atan kripto para borsası Thodex'in CEO'su Fatih Özer, Türkiye'ye getirilmişti. Özer, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmek üzere Kartal Adliyesine sevk edildi.

"BEN DOLANDIRICI DEĞİLİM, KİMSEYİ DOLANDIRMADIM"

Özer'in Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinde, "Ben dolandırıcı değilim, kimseyi dolandırmadım. Susma hakkımı kullanıyorum. İfademi mahkemede vereceğim" dediği öğrenildi.

Firar ettiği Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022'de yakalanarak tutuklanan ve Adalet Bakanlığı'nın talebi üzerine Türkiye’ye iadesi kabul edilen Özer'in içinde olduğu uçak 21 Nisan günü İstanbul Havalimanı'na iniş yapmıştı. Özer uçaktan indirildikten sonra İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü polislerince sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

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