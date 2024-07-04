Threads kullanıcı sayısı açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Threads kullanıcı sayısı açıklandı

Mark Zuckerberg’in Threads plaftormu aktif 175 milyon kullanıcı sayısına ulaştı.

Türkiye’de kullanımına Rekabet Kurumu’nun kararı ile yasak getirilen Threads platformunun aktif kullanıcı sayısı açıklandı. Şubat ayında kullanıcı sayısı 130 milyon olan platform sadece bir ay sonra 20 milyon daha kullanıcı kazanarak kullanıcı sayısını 150 milyona çıkarmıştı.

İstikrarlı bir şekilde büyüyen Threads için kullanıcıların görselden ziyade X platformu gibi metinlere ağırlık verdiği kaydedildi. Bugüne kadar atılan gönderilerin yüzde 63’ü sadece metinlerden oluşuyor.

Zuckerberg yeni platformu için ne kadar mesai harcasa da henüz Musk’ın X’i kadar olmadı. X şu ana kadar aylık olarak aktif kullanıcı sayısının 600 milyon olduğunu açıklıyor.

Son Haberler
EURO 2024'te çeyrek final heyecanı Yeniçağ'da Spor
EURO 2024'te çeyrek final heyecanı Yeniçağ'da
Kılıçdaroğlu’na yakın isimler CHP’de kurultay için harekete geçti. Bomba iddia Gündem
Kılıçdaroğlu’na yakın isimler CHP’de kurultay için harekete geçti. Bomba iddia
Konyaspor'un transferdeki gizli kahramanını açıkladı Spor
Konyaspor'un transferdeki gizli kahramanını açıkladı
Kahveyi sel götürürken hiçbir şey olmamış gibi okey oynadılar Gündem
Kahveyi sel götürürken hiçbir şey olmamış gibi okey oynadılar
Gök gürültülü sağanak geliyor! Meteoroloji il il sıraladı. Bu saatlere dikkat Gündem
Gök gürültülü sağanak geliyor! Meteoroloji il il sıraladı. Bu saatlere dikkat
Çöp ev baskınında polis yaralandı Yerel Haberler
Çöp ev baskınında polis yaralandı
Motosiklet tutkunları kaza yaptı Gündem
Motosiklet tutkunları kaza yaptı