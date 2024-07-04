Threads kullanıcı sayısı açıklandı

Türkiye’de kullanımına Rekabet Kurumu’nun kararı ile yasak getirilen Threads platformunun aktif kullanıcı sayısı açıklandı. Şubat ayında kullanıcı sayısı 130 milyon olan platform sadece bir ay sonra 20 milyon daha kullanıcı kazanarak kullanıcı sayısını 150 milyona çıkarmıştı.

İstikrarlı bir şekilde büyüyen Threads için kullanıcıların görselden ziyade X platformu gibi metinlere ağırlık verdiği kaydedildi. Bugüne kadar atılan gönderilerin yüzde 63’ü sadece metinlerden oluşuyor.

Zuckerberg yeni platformu için ne kadar mesai harcasa da henüz Musk’ın X’i kadar olmadı. X şu ana kadar aylık olarak aktif kullanıcı sayısının 600 milyon olduğunu açıklıyor.