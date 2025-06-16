Threads spoiler metin özelliğini test ediyor

Meta'nın yükselişteki mikroblog platformu Threads, kullanıcıların uzun süredir beklediği bir özelliği test sürecine aldı: spoiler metin. Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in kişisel hesabından yaptığı duyuruyla birlikte, içeriklerin belirli kısımlarını gizleyerek yalnızca tıklandığında görünür hale getiren bu özelliğin, özellikle dizi, film ve kitap gibi popüler kültür konularında hassasiyet taşıyan kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlayacağı belirtiliyor.

GİZLİLİK VE KULLANICI KONFORU ÖN PLANDA

Spoiler metin, adından da anlaşılacağı gibi, yeni çıkan yapımların önemli olay örgüsü detaylarını veya sürprizlerini, henüz izlememiş ya da okumamış kişilere karşı korumak amacıyla kullanılıyor. Discord ve Reddit gibi platformlarda uzun süredir benzer uygulamalar bulunuyor olması, Threads kullanıcılarının da bu yönde bir beklenti içinde olduğunu gösteriyor. Bu özellik sayesinde, platformda “The Last of Us” ve “The White Lotus” gibi popüler diziler hakkında yapılan sohbetlerin daha rahat bir ortamda yürütülebileceği ve kullanıcıların sürpiz bozulması endişesi taşımadan içerik etkileşimlerine katılabileceği öngörülüyor. Meta tarafından yapılan açıklamada, bu tür popüler yapımların Threads'te düzenli olarak trend olması, uygulamanın eğlence ve popüler kültür meraklılarından oluşan topluluğunun büyüklüğünü açıkça ortaya koyduğu ifade edildi.

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GENİŞ KULLANIM ALANLARI VE ERİŞİLEBİLİRLİK

Spoiler metin özelliğinin kullanım alanı sadece popüler kültürle sınırlı kalmayacak. Ayrıca, bazı kullanıcılar için rahatsız edici olabilecek ancak platform kurallarını ihlal etmeyen metin veya görsellerin de gizlenerek paylaşılmasına olanak tanıyacak. Bu, kullanıcıların hassasiyetlerini gözeten ve daha kapsayıcı bir iletişim ortamı sunan bir adım olarak değerlendiriliyor.

Şu anda test aşamasında olan bu özellik, henüz tüm Threads kullanıcıları için aktif edilmiş değil. Özelliğe erişimi olan kullanıcılar, bir gönderi oluştururken metin veya görsellerini vurgulayarak açılan menüden "spoiler olarak işaretle" seçeneğini seçerek bu yeniliği kullanabilecekler. Bu adım, Threads'in kullanıcı deneyimini sürekli iyileştirme ve platformunu daha çekici hale getirme çabasının bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Özelliğin genel kullanıma sunulmasıyla birlikte, Threads'in özellikle içerik tartışmaları ve popüler kültür etkileşimlerinde daha da güçlü bir konuma gelmesi bekleniyor.