Threads'e müzik tutkunlarını sevindirecek yeni özellik geliyor

Meta’nın popüler sosyal medya platformu Threads’a müzik ekleme özelliği geliyor. Şirket, Instagram ve Facebook’ta zaten kullanılan bu özelliği Threads’a taşıyarak platformu daha cazip hale getirmeyi hedefliyor. Henüz test aşamasında olmayan bu yenilik, kullanıcıların gönderilerine favori şarkılarını ekleyebilmesine olanak tanıyacak.

META’NIN YENİ ÖZELLİĞİ

Meta, Threads için müzik ekleme özelliğini içsel olarak test ettiğini doğruladı. Şirket, Instagram ve Facebook’taki başarılı entegrasyonların ardından bu özelliği Threads’ta da kullanıma sunmayı düşünüyor. Tersine mühendislik çalışmalarıyla tanınan Alessandro Paluzzi, özelliğin geliştirme aşamasında olduğunu ilk fark eden kişi oldu.

Müzik ekleme özelliği, kullanıcıların gönderilerine kişisel bir dokunuş katmasını sağlayarak Myspace dönemini hatırlatacak nostaljik bir deneyim sunabilir. Ancak, bu özellik bazı kullanıcılar için dikkat dağıtıcı olarak değerlendirilebilir.

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DİĞER YENİ ÖZELLİKLER DE YOLDA

Meta’nın yalnızca müzik ekleme üzerinde çalışmadığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta, Threads’a profil adının özelleştirilebilmesi ve kapak fotoğrafı eklenebilmesi gibi özelliklerin de prototip aşamasında olduğu bildirildi. Bu yenilikler, Threads’in rakipleri olan X ve Bluesky ile rekabet edebilmesi için kullanıcı deneyimini güçlendirecek.

Henüz bu özelliklerin ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor, ancak Meta’nın bu hamlesi, platformun daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefliyor. Teknoloji dünyası, Threads’ın yeniliklerini heyecanla bekliyor.