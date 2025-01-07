Zuckerberg, Meta'nın içerik denetimini durdurduğunu açıkladı

Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg, şirketinin içerik denetimi konusunda kapsamlı değişiklikler yapacağını duyurdu. 2025 yılının başında yaptığı açıklamada, bağımsız gerçek kontrol sistemini sonlandıracaklarını ve bunun yerine kullanıcıların içeriklere yorum yaparak doğruluk değerlendirmesi yapacakları yeni bir modele geçileceğini belirtti. Bu değişiklik, özellikle Facebook, Instagram ve Threads platformlarını kapsayacak. Meta'nın, bağımsız organizasyonlar tarafından yapılan içerik denetimlerini 2016'dan bu yana kullanıyordu, ancak Zuckerberg, bu uygulamanın artık gerekli olmadığını düşündüğünü söyledi.

Zuckerberg, yeni yaklaşımın, kullanıcıların içeriklere notlar eklemelerini sağlayan ve X platformunda da benzer şekilde uygulanan topluluk odaklı bir model olacağını açıkladı. Bu sistemle, içeriklerin doğruluğunu kullanıcılar değerlendirecek ve platformlarda daha demokratik bir moderasyon sağlanacak. Zuckerberg'in açıklamaları, özellikle sosyal medya üzerindeki içerik denetimi ve sansür uygulamaları konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

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İÇERİK POLİTİKALARI

Meta, içerik politikalarını basitleştirerek, göçmenlik ve cinsiyet konularındaki sınırlamaları kaldırmayı planlıyor. Zuckerberg, bu konularda mevcut sınırlamaların toplumsal görüşlerle uyumsuz hale geldiğini savundu. Ayrıca, şirketin içeriği denetleme biçimi de değişecek. Artık, yalnızca büyük ihlaller için müdahale edilecek ve küçük ihlaller kullanıcı şikayetleri üzerine değerlendirilecek. Bu durum, daha esnek ve kullanıcı odaklı bir içerik denetim süreci oluşturmayı hedefliyor.

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KÜLTÜREL VE SİYASİ DEĞİŞİM

Meta, aynı zamanda siyasi ve toplumsal meseleleri daha fazla gündeme almayı amaçlıyor. Zuckerberg, kullanıcıların bu konulara daha fazla ilgi gösterdiğini belirterek, platformların bu alanda daha fazla içerik sunmasını sağlamak istiyor. Ayrıca, şirketin güven ve güvenlik ekiplerinin Kaliforniya'dan Texas'a taşınması planlanıyor. Bu değişiklik, Meta'nın tarafsızlık iddialarını güçlendirmeyi ve siyasi önyargı eleştirilerini azaltmayı hedefliyor.

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ZUCKERBERG VE TRUMP ARASINDAKİ İLİŞKİ

Zuckerberg, son olarak, eski ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte, dünya çapında Amerikan şirketlerine yönelik daha fazla sansür uygulanmasını engellemeyi planladıklarını da duyurdu. Trump, daha önce Zuckerberg'i ve Meta'yı sosyal medyada sansür politikaları nedeniyle eleştirmişti. Ancak 2020 seçimlerinin ardından, Zuckerberg ve Trump arasında bir görüşme gerçekleştirildi. Zuckerberg, Trump'a yapay zeka alanında danışmanlık yapmayı önerdi. Bu gelişmeler, Meta'nın daha muhafazakâr bir siyasi duruş benimsemesi anlamına gelebilir.

Zuckerberg'in mektubu ortalığı karıştırdı

Zuckerberg'in açıkladığı bu reformlar, Meta'nın içerik denetimi ve toplumsal tartışmalara yaklaşımında büyük bir değişim yaratacak gibi görünüyor. Bu adımlar, platformların geleceğini şekillendirecek ve küresel çapta sosyal medya politikaları üzerindeki etkilerini derinleştirecektir.

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