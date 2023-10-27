Threads'e, yeni özellik geldi. 100 milyon kullanıcıya ulaştı

Threads'e GIF ve anket özelliği eklendiğini duyuruldu. Aylık 100 milyon kullanıcıya yaklaşan platform, yavaş yavaş X'e ciddi bir rakip oluyor.

Threads'e, yeni özellik geldi. 100 milyon kullanıcıya ulaştı

Webtekno'nun haberine göre; Meta’nın X (Twitter) rakibi platformu Threads, uygulamaya yenilikler eklemeye devam ediyor. Platform, yakın zamanda X’te ücretli olan gönderi düzenleme özelliğini kullanıma sunmuştu. Bugün ise yine rakibinde gördüğümüz özellikleri ekledi.

Mark Zuckerberg, Threads hesabından platforma anket ve GIF özelliğinin geldiğini duyurdu. Kullanıcılar, artık GIF içeren gönderiler ve diğer katılımcıların fikirlerini alabileceği anketler oluşturabilecek.

GIF'ler ve anketler böyle gözükecek:

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Hem yanıtlarda hem de gönderilerde yer alabilecek GIF’ler, paylaşma kısmında karşınıza çıkacak “GIF” simgesine basarak kullanılacak. Buraya bastığınızda karşınıza Giphy’den GIF’ler çıkacak. Popüler olanlar en önde gösterilecek. Spesifik bir GIF’i arıyorsanız da üstte bulunan arama kısmını kullanabileceksiniz.

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Şimdilik sadece mobilde gözüken anketler de gönderi paylaşma kısmına eklenen anket simgesiyle kullanılacak. Threads, anketlerde dört taneye kadar seçenek oluşturmanıza izin verecek. Ayrıca anketin tam olarak hangi saatte ve dakikada bittiğini de görebileceksiniz. Son olarak oylamaları görmek için ankete katılmak gerektiğini ve anket bittiğinde uygulamanın size bildirim göndereceğini ekleyelim.

Threads, sunduğu yeniliklerle popülerliğini yavaş yavaş artırıyor ve X’e ciddi bir rakip olabileceğini gösteriyor. Zuckerberg, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada platformun kullanıcı sayısının 100 milyona yaklaştığını belirtmişti.

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