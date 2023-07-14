Threads'in az bilinen özellikleri ortaya çıktı

Twitter rakibi yeni uygulama Threads’in az bilinen özellikleri belli oldu.

Threads'in az bilinen özellikleri ortaya çıktı

Threads, 6 Temmuz'da kullanıma açıldı. 100 milyon kullanıcı sayısını geçen Threads’te az bilinen bazı özellikler açıklandı.

Webrazzi’de yer alan bilgilere göre, Twitter'da oluşturduğumuz içeriklere nasıl "tweet" diyorsak, Threads'te de "thread" diyoruz. Yeni bir thread oluşturmak için mevcut bir kısayol bulunuyor.

Normal kullanımda, bir gönderi taslağı hazırlayabilir ve üzerine ikincil bir gönderi etiketlemek için “Bir thread ekle”ye dokunabilirsiniz.

Ancak bunun daha kısa bir yolu var. Klavyenizde üç kere "geç" kısmına tıkladığınızda ilk paylaşımınızın altına otomatik olarak yenileri açılıyor.

KİMLER YANIT VEREBİLİR?

Bir hesaptaki içeriği tekrar görmek istemiyorsanız, akış sayfasında kişinin yanında bulunan üç noktalı menüye ve ardından “Sesi Kapat”a dokunmanız yeterli.

ARA VER

Threads kullanımını azaltmak için "bir ara ver" seçeneğini kullanabilirsiniz. Bunun için izlenmesi gereken adımlar şu şekilde: Profil - Ayarlar - Hesap - Bir ara ver. Daha sonra buradan Threads'te tek seferde maksimum ne kadar vakit geçirmek istediğinizi seçebiliyorsunuz.

HIZLI ARAMA

Threads'te hızlı arama yapmak için arama butonuna biraz uzun basmak yeterli. Böylece aramak istediğiniz hesaba daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz.

HIZLI TAKİP

Threads'te birinin profiline girip "Takip et" butonuna basmak yerine, kullanıcının profil resminin yanındaki artı simgesine dokunup onu takip edebilirsiniz. Yani birini takip etmek için akıştan çıkmaya gerek yok.

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