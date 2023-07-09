Threads'in patronu konuştu: Siyaset ve haberler olmayacak

Instagram'ın patronu Adam Mosseri son günlerde popüler olan uygulama ile ilgili konuştu.

Threads üzerinden yaptığı açıklamalarda yeni platformda siyaseti ve sert haberleri teşvik edecek hiçbir şey yapmayacaklarını ifade etti.

Mosseri açıkça, siyaset ve sert haberlerle gelen ek inceleme, olumsuzluk ve dürüstlük risklerinin "artan etkileşim veya gelire" değmeyeceğini duyurdu:

"Spor, müzik, moda, güzellik, eğlence vb. gibi, siyasete veya sert haberlere girmeye gerek kalmadan canlı bir platform oluşturmak için fazlasıyla harika topluluklar var."

Mosseri, Threads'te haberlerin ya da siyasetin engellenmeyeceğini veya cezalandırılmayacağını ancak Facebook'un geçmişte yaptığı gibi onları ödüllendirmeyeceklerini de söyledi. Yapılan açıklamalardan anlaşıldığı üzere Threads, Twitter’ın daha “öfkesiz” ve daha kapsayıcı bir hali olacak.