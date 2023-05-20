THY 90. yılını kutluyor. 90'ncı yıl için özel reklam filmi hazırlandı

Türkiye'nin en değerli markası Türk Hava Yolları THY gökyüzündeki 90'ıncı yıl dönümünü kutluyor. 90'ncı yıla özel reklam filmi hazırlandı

THY 90. yılını kutluyor. 90'ncı yıl için özel reklam filmi hazırlandı

Türkiye'nin en değerli markası Türk Hava Yolları (THY) gökyüzündeki 90'ıncı yıl dönümünü kutluyor.

THY yapılan açıklamaya göre, ay yıldızlı bayrağı ilk kez 1933'te, 28 koltuk kapasiteli 5 uçaklık filosuyla taşımaya başlayan küresel marka, bugün 415 uçaklık modern filosuyla milyonlarca misafirini 129 ülkede, 344 noktaya ulaştırıyor.

İlk yurt dışı seferini 1947'de Ankara-İstanbul-Atina hattında gerçekleştiren THY, 90 yıldır Türk bayrağını göklerde gururla dalgalandırıyor.

THY 2033'te 800 uçaklık bir filoya sahip olmayı planlarken uçulan havalimanı sayısının da 400'e ulaşması öngörülüyor.

Halihazırda 82 bin kişilik çalışanıyla sektörün istihdam cetveline yön veren THY, 2033'te 150 bin çalışan sayısıyla ülkede istihdama katkı sunmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra, sürdürülebilir bir havayolu şirketi olunması gayretiyle filodaki yeni nesil uçak oranını ve sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanımını artıran THY, dijital dönüşüm alanında da projeler geliştiriyor. 2033 vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren THY, 100'üncü yaşında zirvede olmayı planlıyor.

Türkiye pazarında kazandığı deneyimle yurt dışı operasyonlarında başarılı bir strateji oluşturan THY, bu stratejiyle bugünlere uzanan yükselişinin temellerini atmış oldu. THY, 2000'li yıllarda yapılan yatırımlar, açılan hatlar, genişleyen uçuş ağı ve filoyla büyüme sürecini hızlandırdı.

"90 YIL ÖNCE BAŞLAYAN YOLCULUK ARALIKSIZ SÜRÜYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketinin 90 yıl önce başlayan yolculuğunun aralıksız, ivme kazanarak devam ettiğini bildirdi.

THY'yi bugünlere getiren, desteğini esirgemeyen 82 bin çalışanla bu hikayenin başarıyla sürdüğünü vurgulayan Bolat şöyle devam etti:

"Sergilediği büyüme performansıyla ülke ekonomisine katma değer oluşturan markamız, 2023'te 435 olması öngörülen uçak sayısıyla havacılıkta dünya lideri olma kararlılığını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kararlı yükselişimize 2033 hedeflerimizin de ivme kazandıracağına inancım tam. Sahip olduğumuz tüm bu başarıları, markamızı dünyanın dört bir tarafında gururla temsil eden, bizleri daha yükseklere çıkarmak için fedakarca çalışan THY ailesine armağan ediyorum."

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