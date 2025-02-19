THY açıkladı: Seferler iptal edildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
THY açıkladı: Seferler iptal edildi

İstanbul'da, şiddetlenmesi beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle Türk Hava Yolları (THY), perşembe ve cuma günü yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) perşembe ve cuma günü yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 20 ve 21 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi.

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