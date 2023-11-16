THY artık Detroit'e direkt uçacak. THY'nin ABD'deki 13. uçuş noktası oldu

Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı'ndan Detroit Metropolitan Wayne County Havalimanı'na direkt uçuş başlatarak ABD'deki 13. uçuş noktasına ulaştı.

KAYNAK: AA
THY artık Detroit'e direkt uçacak. THY'nin ABD'deki 13. uçuş noktası oldu

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, havayolu şirketinin Detroit'e ilk uçuşunu yapan uçağı havalimanında geleneksel su takı ile karşılandı.

Detroit Metropolitan Wayne County Havalimanı'nda, THY yöneticileri ve yerel yetkililerin katıldığı karşılama etkinliği düzenlendi.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, törende yaptığı konuşmada, Detroit destinasyonunun şirket için önemine değinerek, şunları kaydetti:

"İstanbul'u Detroit ile buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz, seyahat, iş ve kültürel keşif fırsatları sunuyoruz. İki büyük şehrimizi, İstanbul ve Detroit'i birbirine daha da yaklaştırdık. Benzersiz uçuş ağımızla yolcularımıza dünyayı keşfetme imkanı tanırken en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Güzel ülkemiz Türkiye'nin ulusal bayrak taşıyıcısı olarak dünyadaki tüm havayollarından daha fazla ülkeye ulaşıyor, sürekli genişleyen ağımıza Detroit gibi yeni destinasyonlar ekleyerek, dünyanın dört bir yanındaki insan ve kültürleri birleştirmek olan temel misyonumuza hizmet etmeyi sürdürüyoruz."

Detroit uçuşları, 15 Kasım itibarıyla Boeing 787-9 ile pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada üç gün karşılıklı olarak İstanbul Havalimanı ile Detroit Metropolitan Wayne County Havalimanı arasında gerçekleştirilecek. İstanbul-Detroit seferleri, 25 Aralık itibarıyla haftada dört gün olarak icra edilecek. Detroit uçuşlarıyla birlikte THY uçuş ağını 345'e ulaştırırken, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise destinasyon sayısını 13'e yükseltti.

İlgili Haberler
Türk petrol şirketi dünya devini satın alıyor. 111 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteriyor
Uçakla arabanın yol verme kavgası
MTV'yi geç ödeyen yanacak. Resmi Gazete'de yayımlandı
Yolcu dolu uçaktakiler mutlak ölümden 45 santimetreyle kurtuldu
Öne Çıkanlar
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Son Haberler
İbni Sina’dan saç dökülmesine karşı tarihi reçete. Saç ekim merkezlerine kilit vurduracak formül Sağlık
İbni Sina’dan saç dökülmesine karşı tarihi reçete. Saç ekim merkezlerine kilit vurduracak formül
Anneye istenen ceza belli oldu. Yeni doğurduğu bebeği havluya sarıp çöpe atmıştı Gündem
Anneye istenen ceza belli oldu. Yeni doğurduğu bebeği havluya sarıp çöpe atmıştı
Sincap kendisini besleyen kadına kurabiye hediye etti Dünya
Sincap kendisini besleyen kadına kurabiye hediye etti
İslam Memiş altın dolar ve borsada yaklaşan kıyamet için uyardı Ekonomi
İslam Memiş altın dolar ve borsada yaklaşan kıyamet için uyardı
Kombiyi yakmayan komşu yandı Gündem
Kombiyi yakmayan komşu yandı
Petrol Ofisi dünya devini satın aldı. Resmi açıklamayı az önce yaptılar Ekonomi
Petrol Ofisi dünya devini satın aldı. Resmi açıklamayı az önce yaptılar
Cansu Bektaş dünya şampiyonu Spor
Cansu Bektaş dünya şampiyonu