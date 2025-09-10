THY eğitmeninin gizemli ölümü! Evde Bulundu

Aydın’da THY simülatör eğitmeni Ahmet Nevres Erkin, evinde ölü bulundu. 65 yaşındaki Erkin’in kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Türk Hava Yolları pilotlarının eğitim gördüğü Çıldır Havaalanı'nda similatör eğitmenliği yapan Ahmet Nevres Erkin, önceki gün 2 günlüğüne istirahate ayrılarak evine gitti. Erkin, istirahat süresi dolmasına rağmen bugün işe dönmedi.

Durumdan şüphelenen arkadaşları merak edip, kontrol etmek için bugün Efeler ilçesi Adnan Menderes Mahallesi Enver Paşa Bulvarı'nda bulunan sitedeki evine gitti. Erkin'in kapıyı açmaması üzerine adrese polis ve itfaiye çağrıldı.

Eve balkondan giren itfaiye ekipleri, Erkin'i koltukta ölü buldu. Yalnız yaşadığı ve bir süredir kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Ahmet Nevres Erkin'in cesedi, polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

