THY ile o ülkeye uçacaklar dikkat. Grev nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi

Türk Hava Yolları'ndan uçuş iptalleri. Almanya'ya uçacak vatandaşları dikkat. THY Almanya'daki havalimanlarında güvenlik görevlileriyle yer hizmetleri personelin grev nedeniyle 1 Şubat perşembe günü yapılması pilanlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Türk Hava Yolların'dan yapılan açıklamaya göre,1 Şubat'taki TK 1668 Hamburg-İstanbul, TK 1664 Hamburg-İstanbul, TK 1662 Hamburg-İstanbul, TK 7882 Sabiha Gökçen-Hamburg, TK 7883 Hamburg-Sabiha Gökçen uçuşları iptal edildi. İptal edilen diğer seferler ise TK 1726 Berlin-İstanbul, TK 1724 Berlin-İstanbul, TK 1722 Berlin-İstanbul, TK 1728 Berlin-İstanbul, TK 7729 Berlin-Sabiha Gökçen, TK 1337 İstanbul-Leipzig ve TK 1338 Leipzig-İstanbul olarak açıklandı.