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THY tahliye uçuşlarında rezervasyon uygulamasına yeniden dönüyor

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, deprem bölgesinden yapılan ücretsiz uçuşlarda rezervasyon uygulamasına yeniden dönüleceğini belirtti.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 12:39
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THY tahliye uçuşlarında rezervasyon uygulamasına yeniden dönüyor

THY tahliye uçuşlarında rezervasyon uygulamasına yeniden dönüyor
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Prof. Dr. Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki havalimanlarından yapılan tahliye uçuşlarında ilk günlerde yaşanan sorunların hemen hemen giderildiğini belirtti.

Bunların giderilmesinde kendilerine yardımcı olan devlet büyüklerine teşekkür eden Prof. Dr. Bolat, "Deprem bölgesindeki 8 havalimanında gün içinde gelişen durumlara göre ilave ihtiyaçlarımıza anında cevap veren, karşılıklı istişare sonucu bu tahliyeleri optimum seviyeye çıkarmamızda tecrübeleriyle bize katkıda bulunan devlet büyüklerimize taşıdığımız ve taşıyacağımız vatandaşlarımız adına teşekkür etmeliyim. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Yardımcısı Sayın Fuat Oktay, Sayın bakanlarımız Hulusi Akar, Süleyman Soylu, Mustafa Varank, Mehmet Muş, Adil Karaismailoğlu, Murat Kurum, Mehmet Ersoy, Kara Kuvvetleri Komutanımız Sayın Musa Avsever Paşamız ile Lojistik Daire Başkanı Sayın Ersel Özel Paşamız sıkıştığımız her an bizlere destek verdiler. Hem de sürekli irtibatta kalarak gözlemleriyle verilen emeğin ve imkanların daha verimli kullanımını sağladılar."

Afetzedeleri havalimanı ve uçaklarda ağırlayan THY personeline de teşekkür eden Bolat, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız, tahliye sonrası bir nebze de olsa yaşadıkları travmadan daha iyi ortamlara ulaşmışlardır diye dua ediyoruz. Ama havalimanlarındaki THY personelimiz, bize alanda ve dışarısında yardımcı olan tüm polis, asker ve jandarma mensupları ile aileleri de bu depremi yaşadılar. Onlar depremzedeler ile sürekli empati kurdular. Zorlu süreçte tahliye planlamasına yardımcı oldular. Belki de aylarca da orada kalacaklar ve günlük operasyona devam edecekler. O bakımdan ben onlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Allah hepsinden razı olsun."

 "Uçuşlarımız yine ücretsiz olacak"

Adıyaman Havalimanı'ndaki tahliye görüntülerini de paylaşan Bolat, yığılmaların önüne geçmek için yeniden rezervasyon sistemine dönüş yapılacağını bildirdi.
Bolat, çok yakında rezervasyon sistemine geçmeyi planladıklarına dikkati çekerek, "Uçuşlarımız yine ücretsiz olacak ama herkes uçacağı saate göre havalimanına gelecek. Artık internet ve diğer sistemlerdeki altyapı sorunu çözüldü ve web, mobil uygulamalarımızı kullanarak bizimle uçmak isteyen deprem bölgesindeki vatandaşlarımız uçuşlar için rezervasyon yapabilecekler. Sistemlerimize ulaşım imkanı olmayan yerlerdeki yolcularımızın diğer şehirlerdeki akrabaları, komşuları veya arkadaşları da onlar adına rezervasyon yapabilirler." değerlendirmesinde bulundu.(AA)

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